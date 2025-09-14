Foden: "Il premio di uomo partita lo meritava Gigio"

Phil Foden ha aperto, con un gol di testa, il derby di Manchester finito 3-0 per il City. Queste le sue parole a fine partita su Donnarumma: "Il premio di "Man of the Match" potevano vincerlo in tanti ma se lo meritava Gigio. E' qui da pochi giorni ma si è ambientato alla grande, sembra che sia qui da anni. E' un ragazzo davvero per bene, molto umile. Ha una grande presenza in porta e tanta esperienza. Non perde mai la concentrazione, anche alla fine ed è sempre pronto a fare quella parata. Oggi ha fatto grandi parate per noi". Sulla sfida con il Napoli e De Bruyne invece ha detto: "Non ci siamo sentiti con Kevin, magari dopo la partita, è uno dei giocatori più forti al mondo lo dobbiamo tenere bene d'occhio. Sappiamo di che pasta è fatto. Non vedo l'ora di affrontarlo".