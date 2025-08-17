Calafiori dopo il gol: "Manchester mi porta fortuna"

00:02:12 min
|
28 minuti fa

Tutta la gioia di Riccardo Calafiori dopo il gol vittoria per l'Arsenal contro lo United: "Non esiste sceneggiatura migliore per questo inizio di stagione, Manchester è una città che mi porta fortuna, ma l'anno scorso il primo gol in Premier contro il City è stato molto più bello. Quello di oggi è brutto ma conta di più. Il lavoro sulle palle inattive? Non ti svelo retroscena su lavoro in settimana ma posso dire che il lavoro è meticoloso e sempre aggiornato perché ci studiano tutti ma non posso dire altro. E su Federico Chiesa, in gol con il Liverpool: "non gli ho scritto perché l'anno scorso non l’ho mai sentito e non voglio comparire ora. Però approfitto di questo microfono per mandargli un grande abbraccio, è un ragazzo super, gli auguro continuità ma non troppa perchè la Premier League deve essere nostra".

