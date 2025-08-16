Manchester City, esordio show di Reijnders: gol e assist

Non poteva iniziare nel migliore dei modi l'avventura di Reijnders in Premier League con il Manchester City. Esordio subito da protagonista per l'olandese contro il Wolverhampton nella vittoria per 0-4 degli uomini di Guardiola. Prima la giocata che ha sbloccato il match - dribbling in mezzo a due avversari con lancio in profondità per Lewis che ha servito Haaland davanti alla porta - poi la rete del raddoppio con un sinistro a incrociare. Nella ripresa l'assist ancora per norvegese, uno scarico all'indietro con i tempi giusti per il numero 9. Guarda il VIDEO .