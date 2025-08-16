Manchester City, esordio show di Reijnders: gol e assist

00:02:39 min
|
1 ora fa

Non poteva iniziare nel migliore dei modi l'avventura di Reijnders in Premier League con il Manchester City. Esordio subito da protagonista per l'olandese contro il Wolverhampton nella vittoria per 0-4 degli uomini di Guardiola. Prima la giocata che ha sbloccato il match - dribbling in mezzo a due avversari con lancio in profondità per Lewis che ha servito Haaland davanti alla porta - poi la rete del raddoppio con un sinistro a incrociare. Nella ripresa l'assist ancora per norvegese, uno scarico all'indietro con i tempi giusti per il numero 9. Guarda il VIDEO .

HL WOL-MCY 250816.transfer_3727403HL WOL-MCY 250816.transfer_3727403
premier league
Wolverhampton-Manchester City 0-4: gol e highlights
00:02:22 min
| 1 ora fa
WARN! - CLIP PROMO MAN UTD-ARS APP DOMENICAWARN! - CLIP PROMO MAN UTD-ARS APP DOMENICA
premier league
Man United-Arsenal LIVE su Sky domenica alle 17.30
00:00:54 min
| 2 ore fa
HL BRIGHTON - FULHAMHL BRIGHTON - FULHAM
premier league
Brighton-Fulham 1-1: gol e highlights
00:02:46 min
| 4 ore fa
HL TOTTENHAM - BURNLEYHL TOTTENHAM - BURNLEY
premier league
Tottenham-Burnley 3-0: gol e highlights
00:02:55 min
| 4 ore fa
HL SUN-WES 250816_0522546HL SUN-WES 250816_0522546
premier league
Sunderland-West Ham 3-0: gol e highlights
00:02:13 min
| 4 ore fa
WARN! - GOL RICHARLISONWARN! - GOL RICHARLISON
premier league
Che gol ha fatto Richarlison: rovesciata da urlo!
00:00:32 min
| 4 ore fa
HL ASTON VILLA - NEWCASTLEHL ASTON VILLA - NEWCASTLE
premier league
Aston Villa-Newcastle 0-0: gli highlights
00:02:40 min
| 6 ore fa
WARN! - bodycam matty cash aston villaWARN! - bodycam matty cash aston villa
premier league
Bodycam su Cash nel riscaldamento di Aston Villa-Newcastle
00:01:03 min
| 7 ore fa
leoni liverpool slot famiglia newsleoni liverpool slot famiglia news
premier league
Liverpool, Slot si presenta alla famiglia di Leoni
00:01:47 min
| 22 ore fa
WARN! - chiesa intervistaWARN! - chiesa intervista
premier league
Chiesa dedica il suo primo gol in Premier a Diogo Jota
00:03:20 min
| 22 ore fa
HL LIVERPOOLHL LIVERPOOL
premier league
Liverpool-Bournemouth 4-2: gol e highlights
00:03:48 min
| 23 ore fa
WARN! - gol chiesaWARN! - gol chiesa
premier league
Chiesa, il 1° gol in Premier regala la vittoria al Liverpool
00:01:31 min
| 23 ore fa
