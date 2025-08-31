SKY SPORT SKILL. Liverpool-Arsenal, il gol di Szoboszlai

00:02:17 min
|
34 minuti fa

Nel video Paolo Di Canio analizza la prodezza che ha deciso Liverpool-Arsenal, big match del weekend in Premier League. Una punizione magica quella di Szoboszlai dopo una partita di fatica in un ruolo non suo (terzino destro). Sky Sport Skill è una delle novità della stagione che Sky ha introdotto per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match, mettendo al centro del racconto il gioco del calcio e i calciatori, non solo la tattica ma anche e soprattutto la tecnica, l’estro, la qualità del football.

HL LIVERPOOL - ARSENALHL LIVERPOOL - ARSENAL
premier league
Liverpool-Arsenal 1-0: gol e highlights
00:02:48 min
| 1 ora fa
pubblicità
HL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAMHL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM
premier league
Nottingham Forest-West Ham 0-3: gol e highlights
00:02:47 min
| 3 ore fa
HL BRIGHTON - MANCHESTER CITYHL BRIGHTON - MANCHESTER CITY
premier league
Brighton-Manchester City 2-1: gol e highlights
00:03:19 min
| 3 ore fa
HL LEEDS - NEWCASTLEHL LEEDS - NEWCASTLE
premier league
Leeds-Newcastle 0-0: highlights
00:01:44 min
| 23 ore fa
HL MANCHESTER UNITED - BURNLEYHL MANCHESTER UNITED - BURNLEY
premier league
Manchester United-Burnley 3-2: gol e highlights
00:03:15 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021
premier league
Sunderland-Brentford 2-1: gol e highlights
00:03:08 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964
premier league
Wolverhampton-Everton 2-3: gol e highlights
00:03:03 min
| 1 giorno fa
HL TOTTENHAM - BOURNEMOUTHHL TOTTENHAM - BOURNEMOUTH
premier league
Tottenham-Bournemouth 0-1: gol e highlights
00:02:28 min
| 1 giorno fa
HL CHELSEA - FULHAMHL CHELSEA - FULHAM
premier league
Chelsea-Fulham 2-0: gol e highlights
00:02:57 min
| 1 giorno fa
WARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENALWARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENAL
premier league
Liverpool-Arsenal, Calafiori: "Difficile fare previsioni"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
WARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICAWARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICA
premier league
Premier League, Liverpool-Arsenal domenica su Sky
00:01:06 min
| 2 giorni fa
hl liverhl liver
premier league
Newcastle-Liverpool 2-3: gol e highlights
00:02:48 min
| 5 giorni fa
HL LIVERPOOL - ARSENALHL LIVERPOOL - ARSENAL
premier league
Liverpool-Arsenal 1-0: gol e highlights
00:02:48 min
| 1 ora fa
HL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAMHL NOTTINGHAM FOREST - WEST HAM
premier league
Nottingham Forest-West Ham 0-3: gol e highlights
00:02:47 min
| 3 ore fa
HL BRIGHTON - MANCHESTER CITYHL BRIGHTON - MANCHESTER CITY
premier league
Brighton-Manchester City 2-1: gol e highlights
00:03:19 min
| 3 ore fa
HL LEEDS - NEWCASTLEHL LEEDS - NEWCASTLE
premier league
Leeds-Newcastle 0-0: highlights
00:01:44 min
| 23 ore fa
HL MANCHESTER UNITED - BURNLEYHL MANCHESTER UNITED - BURNLEY
premier league
Manchester United-Burnley 3-2: gol e highlights
00:03:15 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021FT_HIGHLIGHTS_SUNVBRE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830181321_1628021
premier league
Sunderland-Brentford 2-1: gol e highlights
00:03:08 min
| 1 giorno fa
FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964FT_HIGHLIGHTS_WOLVEVE_250830_REND_0_COMM_EFFECTS-20250830180741_1042964
premier league
Wolverhampton-Everton 2-3: gol e highlights
00:03:03 min
| 1 giorno fa
HL TOTTENHAM - BOURNEMOUTHHL TOTTENHAM - BOURNEMOUTH
premier league
Tottenham-Bournemouth 0-1: gol e highlights
00:02:28 min
| 1 giorno fa
HL CHELSEA - FULHAMHL CHELSEA - FULHAM
premier league
Chelsea-Fulham 2-0: gol e highlights
00:02:57 min
| 1 giorno fa
WARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENALWARN! - INTERVISTA CALAFIORI PRE LIVERPOOL-ARSENAL
premier league
Liverpool-Arsenal, Calafiori: "Difficile fare previsioni"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
WARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICAWARN! - COPERTINA SFIDA ACCETTATA APP DOMENICA
premier league
Premier League, Liverpool-Arsenal domenica su Sky
00:01:06 min
| 2 giorni fa
hl liverhl liver
premier league
Newcastle-Liverpool 2-3: gol e highlights
00:02:48 min
| 5 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità