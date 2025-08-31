Nel video Paolo Di Canio analizza la prodezza che ha deciso Liverpool-Arsenal, big match del weekend in Premier League. Una punizione magica quella di Szoboszlai dopo una partita di fatica in un ruolo non suo (terzino destro). Sky Sport Skill è una delle novità della stagione che Sky ha introdotto per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match, mettendo al centro del racconto il gioco del calcio e i calciatori, non solo la tattica ma anche e soprattutto la tecnica, l’estro, la qualità del football.