Wolverhampton-Manchester City 0-4: gol e highlights

00:02:22 min
|
1 ora fa

Parte con il piede giusto la nuova stagione di Premier per il City, che espugna il Molineux con un netto 4-0 ai danni del Wolverhampton. La squadra di Guardiola, già in grande forma, domina sin dai primi minuti. Ad aprire le marcature è Erling Haaland, che al termine di una bella azione corale finalizza con il sinistro ravvicinato su assist di Rico Lewis. Il raddoppio arriva con Tijjani Reijnders, protagonista di una bella progressione conclusa con il mancino dal lato sinistro dell'area, dopo un contropiede orchestrato da Oscar Bobb. Nel secondo tempo, è ancora Haaland a colpire firmando la doppietta personale su assist di Reijnders. Rayan Cherki chiude con un destro da fuori area.

