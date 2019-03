Cagliari, ore decisive per il futuro del nuovo stadio

È stata una giornata di tensione, ieri, per il Cagliari. A metà mattina sembrava persa ogni speranza per avere la dichiarazione di pubblico interesse del nuovo stadio ma, in serata, c'è stato un nuovo spiraglio di speranza. Oggi il passo decisivo, con la pronuncia prima della Commissione Lavori Pubblici e successivamente con la ratifica in Consiglio Comunale