Cigarini, che gol da centrocampo! Ma Doveri lo annulla

Super gol annullato a Cigarini nel corso di Cagliari-Fiorentina: l'ex Parma beffa Terracciano calciando direttamente in rete una punizione battuta dalla propria metà campo, ma Doveri annulla perché si trattava di un calcio di punizione di seconda. Gioia strozzata in gola per la squadra di casa. L'arbitro però avrebbe dovuto tenere il braccio alzato, a indicare la punizione indiretta, fino alla battuta. Questo non è avvenuto, quindi la punizione sarebbe stata da ripetere