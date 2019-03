CR7 è tornato a Torino dopo la tappa a Barcellona

Tappa a Barcellona per Cristiano Ronaldo prima di tornare a Torino. L'infortunio ai flessori non sembra particolarmente grave ma alcuni media spagnoli hanno parlato di questa visita in Catalogna come l'occasione per effettuare nuovi controlli medici, il tutto smentito dalla Juventus. Ci spiega tutto nel servizio Francesco Cosatti