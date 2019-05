De Rossi addio alla Roma: "Unico grande amore", lo speciale

Lo Stadio Olimpico si inchina ad un altro gladiatore giallorosso: l’emozionante saluto dei tifosi, e non solo, al capitano Daniele De Rossi al termine dell’ultima partita di campionato. Tutte le immagini più bello nello speciale di Sky Sport Uno in onda lunedì 27 maggio alle 18.15 e alle 22.30. Disponibile anche on demand