Fuochi d'artificio e paseo de grazia: Forlan dà l'addio

Diego Forlan ha detto addio al calcio giocato. Lo ha fatto in una serata-evento organizzata al 'Centenario' di Montevideo dove ha radunato tanti amici e colleghi calciatori per il match Uruguay-Amici (terminato 6-6). Presenti tra gli altri, gli ex Inter Cambiasso, Zanetti e Milito, Juan, Riquelme, Veron, Pena, Maxi Rodriguez, Pacheco, Moura, Chevanton, Stuani, Zalayeta e Luis Suarez, quest'ultimo nell'inedito ruolo di portiere