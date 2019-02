"Generazione Hamsik", lo speciale di Sky Sport24

C’è una generazione di tifosi del Napoli per cui Hamsik è stato qualcosa in più. E’ la generazione che non ha visto Maradona. Il loro saluto al capitano nello speciale "Generazione Hamsik", in onda oggi su Sky Sport24 alle 16.20 e 20.20