Marani: "Sport e calcio? Deve decidere il Governo"

È un Paese in questo momento bloccato, spaventato, fermo, penso a quello che sta succedendo nelle corsie degli ospedali, quindi tutto quello che noi andiamo a dire in questo momento, per quel che riguarda il calcio, lo sport in generale, perché è chiaro che noi non parliamo solo del calcio, teniamo conto che a breve ci saranno: le grandi classiche del ciclismo, il mondiale di sci, il giro d'Italia, questo investe tutto, L'Europa stessa, anche da questo punto di vista iniziamo a dire qua che il problema non può tenerlo solo l'Italia, ma deve riguardare tutta l'Europa, tra l'altro la Uefa in questi giorni sta incominciando seriamente ad affrontare questo tema per vedere di capire che cosa fare. Anche perché la prossima settimana tornano le coppe europee, con incroci con la Spagna. A Valencia c'è stato anche il primo morto per Coronavirus. Assolutamente. Vado dietro a quello che dice Riccardo. Sicuramente, a questo punto, è esclusa la possibilità che si possa giocare a porte aperte e se qualche Presidente lo ha pensato è stato irresponsabile, perché mette in questo momento 30 mila o 40 mila persone dentro un impianto è una follia. Forse, Matteo, il fatto che stiamo arrivando piano piano, anche se non dovevano andare oggi a Roma, non che prima non avessero preso coscienza della gravità della situazione. Però, Vanessa, perdonami, qui 4 giorni fa c'erano dei Presidenti che stavano calcolando sull'ordinanza, sulla fine dell'ordinanza la domenica per fare la partita lunedì a porte aperte. Penso che voglia dire non avere coscienza e considerazione di quale sia il momento che sta attraversando, a questo punto mi viene da dire l'Europa, ovviamente non è solo un tema italiano. Che cosa sta vivendo la società in queste ore. Tutti noi abbiamo i nostri figli a casa e non a scuola, le persone, in questo momento, non stanno viaggiando, a chi è capitato, in queste ore, di fare un'esperienza di viaggio, vede tutto vuoto. Quindi è un momento molto difficile in cui, per fortuna, deve comandare lo Stato, deve comandare il Governo, la salute pubblica è la cosa prioritaria di tutti e quindi la tutela della salute pubblica è garantita dal Ministero della Sanità, attraverso l'Istituto Superiore della Sanità, attraverso tutti quelli che sono i canali di informazione, di conoscenza scientifica. Ci rimettiamo nelle mani della scienza, della medicina, devono dire loro esattamente cosa fare. Credo che gli scenari siano solo due possibili: o si continua a giocare a porte chiuse perché viene detto che si può giocare a porte chiuse, oppure non si gioca.