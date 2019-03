Quagliarella show a Ferrara: doppietta e grandi giocate

Il capitano della Samp è indiavolato: nella trasferta di Ferrara contro la Spal ha messo a segno una doppietta mettendosi in luce con giocate sensazionali. Agganciato CR7 nella classifica marcatori del campionato in corso, adesso Sivori è a un passo in quella all-time di Serie A