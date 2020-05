Serie A, attesa per incontro FIGC-CTS. Interviene Conte

Cresce l'attesa per la riunione, previsto per giovedì 7 maggio, tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico per trovare un accordo sul protocollo medico. Ma nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro, forse ancora più importante, che molto probabilmente manifesta la volontà della politica di arrivare a una soluzione per far ripartire, in sicurezza, la Serie A