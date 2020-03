Caso rinvii, Sky Sport: "Più notizie, meno polemiche"

La posizione di Sky Sport, spiegata dal direttore Federico Ferri: "Fiducia alla Lega e ai Club affinché ritrovino unità per il bene del calcio. Ma dopo un week end di liti e divisioni, ai nostri abbonati diciamo che da oggi daremo come sempre spazio alle notizie e agli aggiornamenti, ma non ai toni accesi delle polemiche, anche per rispetto verso le persone che in questo Paese stanno lavorando per garantire la salute pubblica e il superamento dell’emergenza Coronavirus. In questa situazione, dividersi per il calcio risulta quanto mai stonato".