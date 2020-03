"Le partite a porte chiuse soluzione inevitabile"

È evidente che il tema delle partite a porte chiuse, con tutto quello che le partite a porte chiuse comportano, a cominciare, diciamolo senza alcun timore, parlando di un'azienda importante per il Paese, parlando di un'azienda centrale che porta il 2% di punti di Pil, un'azienda calcio, che è fondamentale anche per l'economia del Paese. Assolutamente! Quindi, nel rispetto degli interessi dei singoli club, e considerando tutti gli interessi, è evidente che il tema delle porte chiuse, debba essere a tutti i livelli, a tutti i livelli, affrontato, perché ci auguriamo di no, ma la possibilità che questa ordinanza… che quello che decidiamo oggi non sia più valido domani, in termini di accesso agli stadi, è più che concreto. E dunque ci porremo di fronte alla necessità di avere una scelta, di fare una scelta, ovvero o continuare il campionato giocandolo a porte chiuse, nel caso sia necessario, o di fatto, sospenderlo. È brutto vedere una partita a porte chiuse va, non soltanto contro l'interesse del pubblico, di chi ha pagato biglietti e abbonamenti, va contro l'interesse dei club, va contro gli interessi anche nostri, per mostrare uno spettacolo… Uno spettacolo migliore, assolutamente! …certamente peggiore, non c'è alcun dubbio. Certo, certo! Però, ovviamente, è una considerazione che va fatta e visto che ci sono interessi economici in ballo è una considerazione che va affrontata con il massimo della serietà, con il massimo dell'unità, quella che ci auguriamo di ritrovare questa settimana nei club italiani e ribadisco, se noi a livello di racconto possiamo fare una nostra parte, da questo punto di vista, lo faremo molto molto volentieri.