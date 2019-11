Ancelotti a Rizzoli: "Decidono gli arbitri o il Var?"

Parliamo chiaro: avete sbagliato in Napoli–Atalanta? Napoli-Atalanta il gioco andava interrotto. Certamente, non ci piove. Ok, bene. Guarda, dopo questo potrei alzarmi e andare via, perché sono contento di sapere, di sentirvi dire che avete sbagliato. Chi arbitra le partite? Chi arbitra le partite? Questo vogliamo sapere. Perché a volte, ti dico, l’impressione mia è che a volte le partite, o determinati episodi li decide il VAR, tant'è che in alcune commenti c'è il VAR che dice: “Per me era rigore”. No! Secondo me non deve, è l’arbitro che deve decidere le partite. Rocchi arbitra la partita, Orsato arbitra la partita. Altri arbitri, con meno esperienza, sono più condizionati dal VAR. E la certezza che arbitra il campo l’arbitro, dovete averla, non potete pensare che non sia così, perché è vero che io ho dei talenti, come Rocchi, come Orsato e come altri giocatori, così come avete voi, nelle vostre squadre, dei talenti che sono diversi da altri giocatori. Fa parte della rosa di una squadra ed è vero che io ho bisogno che le partite più importanti le facciano i talenti oppure quelli che, giovani, diventeranno un talento. Ho detto che io voglio accettare l’errore di Giacomelli, come accetto l’errore di Rocchi, ma non accetto l'errore del VAR. Quindi il VAR deve intervenire solo per le cose chiare, perché sennò diventa troppo. Domani, come giustamente dici: voglio che mi arbitri e sbagli Rocchi in campo, che è quello che vogliamo tutti, se non facessimo così domani arbitra solo il VAR fuori campo, che ancora peggio.