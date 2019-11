Lapadula in Lazio-Lecce: errore dell'arbitro non del Var

Come avevamo anticipato dopo l'episodio, Rizzoli ha fornito l'interpretazione "ufficiale" del gol annullato a Lapadula sugli sviluppi del rigore per il Lecce contro la Lazio. Un errore dell'arbitro, che avrebbe dovuto rilevare l'ingresso palesemente anticipato di attaccanti e - soprattutto - difensori, e non del Var, che da protocollo è vincolato a controllare soltanto quei giocatori che poi diventano decisivi sulla respinta del portiere o dei pali.