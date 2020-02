Auguri Baggio, Marani lo racconta nelle sue "Storie"

Nuovo appuntamento con il programma di inchiesta e di approfondimento storico “Storie di Matteo Marani”, per raccontare, trent’anni dopo, il contestato trasferimento di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus nel 1990. Il docufilm “1990, Il caso Baggio” in onda venerdì 21 febbraio alle ore 19.15 (e alle 23.30) su Sky Sport Serie A e alle ore 22.15 su Sky Sport Uno. Disponibile on demand