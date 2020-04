Bimbi inglesi riproducono gol in giardino, la Roma li esalta

I due figli del giocatore del Carlisle Sean O’Hanlon hanno riprodotto nel loro giardino, in maniera sorprendentemente fedele, alcuni dei gol più belli della storia del calcio, da Maradona a Ronaldo, passando per Rooney e Ronaldinho. Tra questi anche il famoso gol di Totti contro l'Inter a San Siro: per questo il profilo twitter in inglese della società giallorossa li ha voluti omaggiare affiancando alla loro ricostruzione l'azione originale, commentata da Caressa. Il risultato è strabiliante