Calendario Serie A, tutto sulla prima giornata

Tre, due, uno! Ci siamo, la nuova Seria TIM. Buon divertimento. In bocca al lupo a tutti loro. Percentuale completata e dunque sta per nascere la prima giornata di campionato. Elaborazione in corso, vediamo un po' che spunti ci offre e come riparte la nuova Seria A il 25 agosto, il 24 con gli anticipi. Subito Cagliari-Brescia ed è subito una partita che sarà speciale per il Presidente Massimo Cellino, 22 anni presidente del Cagliari, torna in Serie A dopo cinque anni da presidente del Brescia. Fiorentina-Napoli. Alla prima giornata la nuova Fiorentina di Commisso trova subito il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Carlo Ancelotti. Il Verona torna in serie A e lo fa giocando in casa contro il Bologna. E poi ancora l'Inter di Antonio Conte debutterà a San Siro in casa, la prima contro il Lecce, neopromosso. Lecce, la città di Antonio Conte, quindi qua iniziamo già ad avere degli incroci interessanti. La Juventus, la nuova Juve di Maurizio Sarri, la prima in trasferta al Tardini contro il Parma. Roma-Genoa. La Roma di Fonseca, la nuova Roma che sta cambiando molto contro Andreazzoli. A proposito di incroci, anche per Andreazzoli sarà speciale trovare subito la Roma. Sampdoria-Lazio. La Sampdoria di Eusebio Di Francesco, che a proposito di squadre romane e di derby conosce molto bene la Lazio di Simone Inzaghi. Spal-Atalanta. Atalanta che poi andremo a ricordare, impegnata quest'anno nel doppio impegno campionato Champions. Il Torino debutterà in casa contro il Sassuolo. Mentre Giorgia Cenni va a raccogliere qualche considerazione dei presidenti, chiudiamo naturalmente con il Milan, il nuovo Milan di Marco Giampaolo che debutterà in trasferta contro l'Udinese. L'Inter giocherà la prima in casa, il Milan in trasferta.