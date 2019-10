Conte: "Sette partite in 20 giorni sono un'anomalia"

L'allenatore nerazzurro dopo il successo sul Brescia: "Troppe gare ravvicinate sono un'anomalia, nessuno ha giocato così tanto come noi. Sono da 4 mesi qui e ora ho chiaro cosa serve per rinforzarci. La classifica non deve farci chiudere gli occhi, stiamo andando oltre le aspettative"