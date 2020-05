La giusta distanza: la clip con l'appello degli arbitri

In vista della possibile ripresa del campionato il designatore degli arbitri di A Nicola Rizzoli, ospite a CasaSkySport, ha sottolineato l'importanza di comportamenti responsabili in campo riguardo ai ai possibili contatti tra arbitri e calciatori e anche tra calciatori, in occasione di proteste e capannelli. Per sottolinearlo ha presentato anche una clip che vede protagonisti proprio gli arbitri e il concetto della "giusta distanza"