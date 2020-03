Nasce #UnFantAiuto: raccolta fondi anti coronavirus

Con il campionato fermo fino al 3 aprile, anche uno dei giochi più popolari, il Fantacalcio, si e’ preso una pausa. Ed allora FantaAllenatori e’ comunque arrivato il vostro momento! La community SOS Fantacalcio ha lanciato #UnFantAiuto: una raccolta fondi per supportare la terapia intensiva. Come? Invitando gli amici che fanno il Fantacalcio tra loro a donare il montepremi alle strutture ospedaliere. All'iniziativa hanno subito aderito Calciatori Brutti, Gli Autogol e Chiamarsi Bomber. Si e’ già toccata quota 50.000€. Avanti cosi, in attesa di tornare a schierare le nostre formazioni e guardare FantaShow!