Lukaku: "Hanno aspettato un giocatore positivo per fermarci"

L'attaccante dell'Inter, nel corso di una diretta Instagram con Henry, torna sulla sospensione del calcio italiano: "Se la salute non è garantita al 100% perché dobbiamo giocare? Una volta appreso che un giocatore della Juve era malato hanno messo in quarantena tutti". Il belga si riferisce a Rugani, ma le date non coincidono con la sua affermazione