Spadafora: "Allenamenti dopo perfezionamento del protocollo"

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in un intervento su Facebook: "Il mondo del calcio va salvato, ma bisogna ripartire in sicurezza per scongiurare nuovi contagi. Se il comitato tecnico scientifico riuscirà a perfezionare il protocollo della Figc, gli allenamenti degli sport di squadra riprenderanno il 18 maggio. Questo però non significa necessariamente che il campionato riprenderà, non possiamo infatti sapere come evolverà l'emergenza"