Spadafora: "Possibile stop a divieti da lunedì, monitoriamo"

Parlando al CONI, il ministro dello sport Spadafora ha detto: "Noi non abbiamo disposto l'obbligo di disputare le partite a porte chiuse. Abbiamo disposto il divieto fino a domenica e la possibilità di giocare a porte chiuse. Se i dati, come io mi auguro, non ci daranno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che da lunedì si possa non prorogare questo divieto. Chiaramente oggi non sono in grado di dirlo, dovremo vedere l'evoluzione dei prossimi giorni. Non c'è un'imposizione a giocare a porte chiuse, era una richiesta di alcune federazioni come alternativa. La salute dei cittadini italiani viene prima di ogni competizione, di ogni gara e di ogni stadio pieno"