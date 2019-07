Cristiano Ronaldo, dribbling show in mezzo alle pallonate

Continuano gli allenamenti alla Continassa: Cristiano Ronaldo si è cimentato in un'esercizio in cui ha dovuto dribblare le pallonate dei compagni, tra le risate dei presenti. Lo stile rimane però impeccabile: stop di destro, controllo di sinistro e via a schivare i palloni