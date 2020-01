Cutrone e il coro virale: ecco la modifica in versione Viola

Il neo attaccante della Fiorentina canta il coro che i tifosi del Wolverhampton (sua ex squadra) gli avevano dedicato e subito diventato virale sui social. Per l'occasione ecco la versione modificata per la sua nuova squadra (video dall'account Instagram della Fiorentina @acffiorentina)