De Rossi prova a pescare nel lago gelato: e Sarah se la ride

L'ex capitano della Roma sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Finaldia insieme alla sua Sarah Felberbaum, sempre molto attiva sui social. In questo video tratto dalle storie del suo profilo Instagram si vede un De Rossi impegnato in un'attività molto particolare. Con risultati non proprio ottimali...