Dybala al J Medical: due ore di test fisici per la Joya

Dopo essere guarito dal Covid-19 l'attaccante argentino della Juventus si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche e ai controlli, così come già fatto dai suoi compagni ancora non in quarantena, per ottenere il via libera per gli allenamenti. In caso di definitivo ok da parte dei medici già domani potrebbe presentarsi al centro sportivo della Continassa per la prima seduta individuale