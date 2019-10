Fantashow, uno contro uno: Gervinho o Correa?

“Correa è un giocatore che comunque ogni volta che è stato impiegato ha sempre fatto molto male. Gervinho è sfortunato”. “Io su Correa mi attacco, pure senza Gervinho di mezzo”. “Non ho capito”. “Ci attacchiamo, discutiamo. Io penso che Correa abbia un potenziale da Barcellona...”. “Però in un mercato ipotetico di riparazione adesso...”. “Parliamo di fantacalcio e quindi Correa diventa un problema perché ha fatto il goal alla Sampdoria alla prima giornata quando molti non avevano neanche cominciato a fare il fantacalcio e poi, dopo, ha sbagliato il rigore col Bologna, quindi chi l'ha preso al fantacalcio ha un bel problema. Onestamente, però, oggi, che può magari ripartire, ha sbagliato il rigore, può... come posso dire... ha toccato un punto basso, penso che possa rimbalzare e andare a toccare un punto alto, cioè io oggi investirei su Correa, ci investirei sempre perché proprio per come corre e come tocca la palla io lo amo, e invece lui ha preso Gervinho”. “Io non voglio dilungarmi. Non è che penso che Correa non sia capace, Correa è bravissimo, potenzialmente è un fenomeno. Io dico che rispetto al suo essere fenomeno è meno concreto di quanto dovrebbe essere. I grandi giocatori sono quelli che riescono a essere sempre dentro le partite secondo me e a lui questo manca un pochettino. Detto questo, Correa è un fenomeno. Nel calcio prendo Correa, nel fantacalcio prendo Gervinho”. “Segnatevi queste cose perché tutto quello che vi stiamo dicendo è utile e funzionale anche alla prossima giornata, perché non è che facciamo discorsi tanto per dire qui”. “Mi piace questa teoria: nel calcio prendo Correa e nel fantacalcio prendo Gervinho. Io mi sa che faccio il contrario”. “Sì, nel calcio prendi Gervinho?”. “Sì perché non ci sono spazi. In una squadra che gioca in ripartenza Gervinho ti ammazza”. “Ho capito, però adesso come adesso se vai a comprare Correa devi tirare fuori una quarantina...”. “Assolutamente. Tra l'altro ha 30 anni. Lo dico in senso assoluto. Gervinho e Garcia è una roba... disarmante” “Sì, però se Gervinho lo metti con Garcia secondo me 10, 12, 13 goal te li fa. Lui non so se ci arriva”. “Non ci arriva dici?”