Fantashow, uno contro uno: Piatek o Leao?

Piatek o Leao? Dunque, qua su chi bisogna poi puntare, su chi i nostri fantallenatori a casa devono puntare? Su questo ragazzo qua, Piatek o Leao? Secondo me devi puntare su Leao non perché, non voglio parlare male di Piatek, perché è troppo facile adesso, però, questo ragazzo che ha entusiasmo, che ha fatto vedere di avere potenza e idee, insomma, il nuovo che avanza con Pioli può avere spazio. Anche se nella partita di questa volta forse giocherà un pezzetto di partita. Io l’ho messo titolare, l’ho scelto, l’ho comprato. Probabilmente Riccardo dirà no perché lui vuole i giocatori che giocano 90 minuti. A me piace quello che parte, sai quando arrivano il gagliardetto scambio di capitani, io devo mettere uno che parte titolare, quindi vedendo Piatek su oggi. Ma se tu mi dici tra sei mesi chi ha ragionato di più, probabilmente vengo a Canossa da de Grandis, perché onestamente vedo in Leao una forza d'urto e anche una capacità di fare tutto in questo momento. Ovviamente mi sembra abbastanza spento e se Leao continua a mangiarsi il campo, come ha fatto in questa circostanza dieci uomini contro la Fiorentina, credo che Leao possa diventare titolare anche perché Fiori gioca quattro due tre, gioca come Gattuso. Io mi prendo Rebic Ecco, infatti. Molti dicevano che Leao giocasse assista fa il quarto dei tre e metti Leao dai, o metti Rebic. Uso Rebic e una punta. Uso Rebic e una punta. Sono d’accordo, sono d’accordo con te.