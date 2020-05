Football Benchmark: "Il possibile risparmio degli stipendi"

In questa 4^ puntata, Luca Marchetti e Andrea Sartori (Global Head of Sports di KPMG) analizzano uno dei temi del momento: il taglio agli stipendi dei giocatori. La Lega, nelle scorse settimane aveva raggiunto all'unanimità un accordo. Due mesi se si fosse tornato a giocare, quattro senza tornare in campo. Ma se fosse effettivo cosa comporterebbe?