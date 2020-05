Football Benchmark: "Il Financial Fair Play"

5^ puntata - Il Financial Fair Play è stato da anni uno dei capisaldi della UEFA. Se i conti delle società non sono a posto si va incontro a delle sanzioni anche pesanti. Tutto nasce per rendere più sostenibile il calcio. E non fare (troppo) ricorso alle risorse personali della proprietà. Ma ora? Cosa può cambiare? Ne discutono Luca Marchetti e Andrea Sartori (Global Head of Sports di KPMG)