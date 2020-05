Belotti legge la formazione del Grande Torino a Superga

Per la prima volta in 71 anni la commemorazione del Grande Torino a Superga avverrà, causa coronavirus, senza giocatori della squadra, senza tifosi al seguito e con il solo Cairo accompagnato da Ossola, Gabetto e la figlia dell'allenatore dell'epoca Erno Erbstein. Non ci sarà dunque la solita lettura dei nomi da parte del capitano del Torino, Andrea Belotti. Vi riproponiamo quella dell'anno scorso