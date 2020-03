Ibra: "Fallo con passione o non farlo". Messaggio al Milan?

Sui propri canali social lo svedese ha lanciato un messaggio come al solito da decifrare, che potrebbe riguardare anche il suo futuro in rossonero. Anche perché, nella situazione di incertezza societaria di questi giorni, non è assolutamente detto che lo svedese rinnovi con il Milan