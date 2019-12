Totti racconta il cucchiaio di Inter-Roma del 2005

Francesco Totti, stiamo raccontando Inter - Roma attraverso le prodezze dei grandi campioni. È il 2005, vedi Julio Cesar fuori dai pali, siamo al Meazza; ci racconti che scatta in quei momenti? “In quei momenti scatta un po' tutto nella testa. Scatta destrezza, fortuna, un po' tutto quello che il calciatore pensa in un attimo. Io, dopo una lunga corsa, un rimpallo vinto a centrocampo, una finta andando verso Materazzi, ho visto Julio Cesar che era un po' fuori dai pali e istintivamente ho fatto la cosa più difficile, fare il pallonetto dal limite dell'area, e fortunatamente è andata dove ho voluto io”. Lo sai che il figlio di Julio Cesar stava vedendo i social; una volta ha visto quel gol, ha chiamato il papà e si è fatto raccontare quel gol, e Julio Cesar ha detto “il gol più bello che ho subito in tutti gli anni della mia professione, della mia storia calcistica”. È stato effettivamente anche uno dei tuoi più bei gol? “Diciamo che è stato uno dei due – tre gol più belli della mia carriera. Ti dico che è vero perché poi Julio Cesar tramite Instagram mi ha scritto queste cose con il figlio, perciò è pura verità”. Otto anni prima Djorkaeff fa un gol niente male, la sforbiciata. Tu eri in campo. Che ti ricordi di quella prodezza straordinaria, anche quella del giocatore francese. “Se non erro, anche perché penso che sia per lui il gol più bello della carriera, penso, se non erro, l'Inter all'anno successivo ha fatto l'abbonamento con la rovesciata di Djorkaeff”. Esatto, con quell'immagine. “Lo vedi? Sono preparato. Diciamo, per me, è meglio il mio e per lui sarà meglio il suo, però saluto affettuosamente Youri perché, oltre a essere un grande giocatore, è una grande persona. Ciao Youri. E poi, oh, forza Roma”.