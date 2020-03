Lotito vuole portare la Lazio in ritiro nei prossimi giorni

Il presidente dei biancocelesti ha preallertato giocatori e staff per portare la squadra in ritiro dal 4 aprile, giorno nel quale scade l'attuale decreto che vieta ai professionisti di allenarsi nei centri sportivi. Ovviamente, in caso di proroga dello stesso divieto, la Lazio dovrà fare un passo indietro