Maldini: "Totti e Del Piero? Quante risate, anche in campo"

A Casa Sky Sport Maldini, Zanetti, Del Piero e Totti - i 4 storici capitani di Milan, Inter, Juventus e Roma -tutti insieme per la prima volta in tv. Ai due difensori abbiamo chiesto come provavano a fermare i due numeri 10 quando giocavano contro. E la riposta di Maldini è stata sorprendente. Con immediata battuta finale di Totti...