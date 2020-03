Marani: "Porte chiuse o stop campionato scenari possibili"

Se c'è la possibilità di continuare a giocare a porte chiuse, per esempio, la scelte che ha fatto immediatamente la Premier, la situazione cresce e noi facciamo subito le porte chiuse, credo che sia un'ipotesi, in questo momento, molto caldeggiata anche dalla Uefa per quel che riguarda la Champions, in attesa poi di vedere quale sarà il tema europeo. Le Europee non è in discussione, piano piano un passo per volta cercheremo di capire. Purtroppo non si possono fare proiezioni, In tutto questo, consentimi, fortunatamente, sta intervenendo il Governo che si è reso conto anche lui di che cos'è il tema, Fino a sabato mattina, questo te lo dico quasi per certo, Lega e Governo non erano riuscite a comunicare, nel senso che il Governo poi ha detto: Noi non abbiamo chiesto la chiusura totale, abbiamo lasciato al calcio la decisione se rinviare o se giocare a porte chiuse, ma certamente mai no a porte aperte. Questo è quello che diceva Spadafora, è chiaro Rispetto, però, a quello che è stato detto lì quel giorno, oggi lo scenario mi sembra ulteriormente cambiato, quindi ci sono i presupposti, dal punto vista della salute, della tutela: giocatori, allenatori, dirigenti, cioè le persone anche che lavorano. Penso ai tecnici, ai giornalisti, se ci sono le condizioni questo ce lo può dire soltanto chi si occupa di quella materia. Nessuno di noi, cioè nessuno di quello che in queste ore sta scrivendo in maniera forsennata sui social, cosa anche assolutamente non fondata, disinformata, nessuno in questo momento, secondo me, può sapere al di là delle persone che si occupano, nel Comitato Tecnico Scientifico, di crisi, per fortuna, grazie a chi sta lavorando giorno e notte per dare sicurezza a tutti noi. Solo loro ce lo possono dire. Se si può giocare a porte chiuse si continua a giocare e si va avanti, se non si può giocare bisognerà prendere altri provvedimenti perché, ripeto, prima viene: il Paese, la sicurezza di tutti noi, la salute nostra e delle nostre generazioni future, di tutto quello che è l'Italia, quindi, prima di tutto, questa cosa, poi vedremo. Penso, consentìmi, che fa un po' ridere, ripensarci oggi, quando veniva detto che ne va a scapito dell'immagine della Serie A il fatto giocare a porte chiuse. Sono passati 3 giorni da quella frase, non sono passati 3 mesi, sono passati 3 giorni. Sì, sì, è vero. Bisogna, secondo me, essere molto seri, molto responsabili. Penso che oggi i dirigenti che sono a Roma non posso fare una figuraccia davanti al Paese. Voglio sperare che non possono farla, cioè che si rendano conto che in un momento drammatico, un momento difficile per tutti, in cui tutti sono preoccupati, spaventati, bloccati con le loro attività, le aziende fanno fatica, eccetera, non possono dare quello spettacolo indecente che hanno fornito in questi questi giorni, in queste settimane, metto dentro tutti.