Mihajlovic: "Ibra? Se arriva è per nostra amicizia"

Mah, ci siamo parlati un mese fa, ci siamo sentiti una decina di giorni fa, e basta. Adesso, comunque, vediamo quello che succede. Credo che sicuramente è interessato, nel senso che, se viene, verrebbe, diciamo, per me, per l'amicizia che ci lega, però capisco anche che ci sono anche altre soluzioni. Comunque in ogni caso lui, prima di prendere qualsiasi decisione, mi chiamerà e mi dirà se va da qualche altra parte o vorrà venire da noi. Ma questo non accadrà, secondo me, prima del 10 dicembre, però comunque nei prossimi giorni mi sentirò con lui e poi vedo, però adesso è tutto in stand-by.