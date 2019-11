Mihajlovic ai malati: "Mai perdere voglia di vivere"

Ma voglio dire a tutti quelli che sono malati di leucemia o che hanno qualche altra malattia grave che non si devono sentire meno forti se non affrontano la malattia come l'ho affrontata io, perché non c'è da vergognarsi e ad avere paura di piangere, di essere disperati. L'unica cosa che non devono perdere mai è la voglia di vivere.