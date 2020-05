Il Milan comincia i test: giovedì primi allenamenti

Anche i rossoneri si preparano a tornare in campo per gli allenamenti individuali. Al via le visite mediche a gruppi per Biglia e compagni. Ripresa fissata per giovedì 7 maggio, con 12 giocatori al mattino e 12 al pomeriggio, oltre ai portieri, impegnati su tre campi