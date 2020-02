Pioli: "Musacchio infelice? Come gli altri che non giocano"

Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino l'allenatore rossonero torna sul caso Musacchio, che non è entrato in campo sul finire del primo tempo per un presunto infortunio muscolare nonostante Pioli l'avesse chiamato per entrare al posto dell'infortunato Kjaer