Il Napoli voleva Gasp al posto di Ancelotti: il retroscena

“Secondo me già al termine della scorsa stagione, nel fare un bilancio di quello che ha funzionato, il campionato abbastanza bene anche se il Napoli non è stato mai realmente in corsa per il titolo, e quello che invece non aveva funzionato tra i gironi e i quarti, secondo me già si era rotto qualcosa”. “Più qui o più qui?” “No, nella valutazione finale. Poi Massimo lo sa se è ancora collegato”. “Sì, Massimo è con noi”. “Ci arrivavano le indiscrezioni anche tra aprile e maggio di un Presidente De Laurentis che comunque si informava su altri allenatori, in particolare su Gasperini che è sempre stato un suo pallino, e quando noi verificavamo queste indiscrezioni ci veniva detto: no ma Gasperini è stato contattato per sapere com'è Ilicic, com'è Castagne, cioè i giocatori che il Napoli voleva prendere e che in realtà poi non ha preso, quindi evidentemente forse le telefonate a Gasperini erano più per sapere se lui si sarebbe liberato alla fine dall'Atalanta oppure no. Io credo che se Gasperini avesse detto “vengo” forse già il rapporto Napoli- Ancelotti si sarebbe interrotto in anticipo.