Lucarelli: "2 rigori netti, partita decisa da arbitro e Var"

Le parole del dirigente del Parma dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio. L'ex difensore commenta le decisioni dell'arbitro Di Bello (che in entrambe le occasioni non è stato richiamato dal Var) di non concedere due rigori al Parma per due falli su Bruno Alves e Cornelius