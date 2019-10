Pioli: "Voglio un Milan arrabbiato"

C'è tutto il tempo per migliorare la nostra classifica. Però in questo momento voglio gente motivata, positiva, orgogliosa e anche arrabbiata. Anche arrabbiata perché serve essere arrabbiati in questo momento, perché la classifica non è quella che vogliamo, ma se abbiamo questa classifica significa che ognuno di noi deve metterci qualcosa in più, e mi aspetto dei giocatori che non si risparmino, che corrano 95 minuti, che lottino 95 minuti per ottenere la vittoria.