Rincon e la boxe: si allena a casa imitando Tyson

Il centrocampista granata continua ad allenarsi in casa per affinare le sue abilità da pugile. "Sta provando la tecnica del Peek a bbo che utilizzava Tyson" racconta il suo allenatore. E a Torino c'è un altro boxeur in rampa di lancio: Bentancur