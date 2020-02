Roma, ore decisive per la cessione a Friedkin: le news

Sulla sponda giallorossa della capitale si continua a lavorare per definire il passaggio della Roma da James Pallotta al gruppo che fa capo a Thomas Daniel Friedkin, imprenditore e produttore cinematografico statunitense con un patrimonio stimato di 4,1 miliardi di dollari. Così come nella giornata di lunedì, anche oggi le parti si sono ritrovate presso la sede dell'Eur del club giallorosso per procedere con la due diligence legale e per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. Presente per la Roma il Ceo Guido Fienga; per il gruppo texano, invece, c'erano Marc Watts, dal 2011 presidente del Friedkin Group, e Eric Williamson, vice presidente del Friedkin Business e Development Group. Assente Friedkin. La chiusura del contratto preliminare è prevista per metà febbraio